Собянин утвердил проект строительства и благоустройства новых улиц на юге Москвы

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7 июня 2022, 16:13

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект реконструкции улично-дорожной сети на территории жилой застройки между Каширским шоссе и Елецкой улицей в районе Орехово-Борисово Южное.



Пресс-служба столичной мэрии сообщила, что в рамках проекта будет построено и реконструировано почти два километра дорог, включая несколько проездов. Также будут реорганизованы выезды с территории жилого комплекса «Ясеневая, 14», реконструирован съезд с Каширского шоссе и построен новый выезд на него.



«На новых городских улицах будут обустроены широкие и комфортные тротуары, установлены современные остановочные пункты НГПТ и организовано более 20 пешеходных переходов, в том числе со светофорным регулированием. Запланировано и комплексное озеленение прилегающей территории – высадка деревьев и кустарников, а также создание газонов», – говорится в сообщении пресс-службы.



Отмечается также, что реконструкция улично-дорожной сети между Каширским шоссе и Елецкой улицей должна частично разгрузить прилегающие участки МКАД, Каширского шоссе и Ясеневой улицы.



