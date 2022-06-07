Собянин утвердил проект строительства и благоустройства новых улиц на юге Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект реконструкции улично-дорожной сети на территории жилой застройки между Каширским шоссе и Елецкой улицей в районе Орехово-Борисово Южное.
Пресс-служба столичной мэрии сообщила, что в рамках проекта будет построено и реконструировано почти два километра дорог, включая несколько проездов. Также будут реорганизованы выезды с территории жилого комплекса «Ясеневая, 14», реконструирован съезд с Каширского шоссе и построен новый выезд на него.
«На новых городских улицах будут обустроены широкие и комфортные тротуары, установлены современные остановочные пункты НГПТ и организовано более 20 пешеходных переходов, в том числе со светофорным регулированием. Запланировано и комплексное озеленение прилегающей территории – высадка деревьев и кустарников, а также создание газонов», – говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается также, что реконструкция улично-дорожной сети между Каширским шоссе и Елецкой улицей должна частично разгрузить прилегающие участки МКАД, Каширского шоссе и Ясеневой улицы.
Аргументы Недели → Самое читаемое
- #ЗАУГЛОМ Георгий Мурадов о Крыме, взятии Одессы и трупе генерала НАТО в "Азовстали"
- 16:08 Больше 11 тысяч человек остались без света из-за разрушающего шторма в Свердловской области
- 15:22 Собянин: Число участников «Московского долголетия» увеличивается на 2-3 тыс. ежедневно
- 15:17 Таяние Норвежских ледников открывает миру разные артефакты
- 15:08 Анастасия Ракова: Более 15 тыс. москвичей смогут получить рабочие места в рамках программы господдержки