Собянин: Число участников «Московского долголетия» увеличивается на 2-3 тыс. ежедневно

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7 июня 2022, 15:22

Фото В. Новикова. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Количество участников проекта «Московское долголетие» ежедневно увеличивается на 2-3 тысячи человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко центра московского долголетия «Сокольники», где они пообщались с жителями района и поздравили социальных работников с наступающим профессиональным праздником.



«Проект центров «Московское долголетие» и само «Московское долголетие» было как проект, который занимается спортом, кружками и так далее в отдельных учреждениях, разбросанных по всему городу. Так оно в базе сегодня и есть - почти полмиллиона участников за четыре года, и сейчас вот одномоментно занимаются 160 тыс. Из-за COVID-19 их меньше стало, сейчас каждый день нарастает по 2-3 тысячи участников», - заявил Сергей Собянин в ходе посещения центра.



Он добавил, что действующие центры социальной защиты были переформатированы в клубы «Московского долголетия» и, по сути, стали ответом города на растущую потребность москвичей старшего поколения в качественном отдыхе и досуге.



«Это клубы для людей старшего поколения, куда они могут прийти, отдохнуть, поговорить, позаниматься в кружках, просто почитать, пообщаться. Это большой центр, есть поменьше», - пояснил мэр Москвы.



Сергей Собянин напомнил, что в начале реализации проекта были создано несколько таких центров в качестве эксперимента, а в настоящее время работает уже более 50. К концу 2022 года, по словам мэра, количество работающих центров московского долголетия возрастет до 71 клуба.



Мэр отметил, что встреча проходит накануне Дня социального работника и поздравил присутствующих с наступающим праздником.



«Хотел вас поздравить с этим замечательным событием. От имени москвичей выражаю вам благодарность за вашу подвижническую работу, за те новации, которые происходят, новации ради того, чтобы наши москвичи старшего поколения, те, которые нуждаются в вашем внимании чувствовали себя комфортно, могли заниматься спортивной деятельностью», – сказал Сергей Собянин.



В свою очередь, Валентина Матвиенко заявила, что опыт Москвы по созданию центров долголетия должен быть распространен на другие регионы.



«Я хочу сказать, что в Москве создана очень стройная, продуманная, инновационная, эффективная система социальной защиты населения всех категорий. Центры долголетия занимают свое особое уважительное место, и это пример для наших регионов. Я неслучайно пришла сюда посмотреть, познакомиться. Мы, как палата регионов, будем стараться делать все, чтобы опыт Москвы, уникальный опыт, получил свое развитие во всех субъектах регионов», – сказала Валентина Матвиенко.



Она также поздравила присутствующих в наступающим Днем социального работника, который отмечается 8 июня.



Центр московского долголетия «Сокольники» занимает три этажа здания на ул. Бабаевская. В отличие от традиционных учреждений соцзащиты, здесь нет закрытых кабинетов. В welcome-зоне посетителей встречают помощники-консультанты, которые помогают сориентироваться и получить необходимые услуги.



Многофункциональный актовый зал предназначен для организации спектаклей, концертов, творческих встреч и других мероприятий с большим числом участников. Есть спортивный и тренажерный залы, гостиная для больших компаний и гостиная для игры в шахматы, чтения. Также оборудована медиагостиная, кулинарная студия.



На сегодняшний день в центре московского долголетия «Сокольники» в онлайн- и офлайн-форматах действует более 90 клубов, участниками которых являются больше 2 тыс. человек.



