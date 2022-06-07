Анастасия Ракова: Более 15 тыс. москвичей смогут получить рабочие места в рамках программы господдержки

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7 июня 2022, 15:08

Фото: mos.ru

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице завершился первый этап отбора заявок от компаний на участие в госпрограммах поддержки сотрудников, находящихся под угрозой увольнения или потерявших работу из-за санкций. По ее словам, отбор прошли более 140 государственных и коммерческих компаний, которые смогут предоставить в общей сложности более 15 тыс. новых рабочих мест в виде постоянной, временной занятости, а также общественных работ.



«В апреле Москва запустила новый пакет мер поддержки для стабилизации ситуации на рынке труда — специальную программу помощи работодателям и горожанам в условиях санкций, на которую из государственного бюджета выделено 3,36 миллиарда рублей. В нее входят следующие направления: организация временных работ, поддержка компаний в массовом трудоустройстве и адаптации сотрудников, обучение персонала промышленных предприятий и организация общественных работ. В первые же дни приема заявок мы фиксировали высокую заинтересованность государственных и коммерческих компаний в этих программах», — рассказала Анастасия Ракова.



Она отметила, что, если москвичи находятся во временном простое, работают неполный день или неделю, то они смогут выйти на временную работу. При этом за ними сохраняется основное рабочее место и установленные законодательством выплаты, но одновременно такие горожане смогут получать дополнительный доход от работодателей, организовавших временную занятость. Это позволит сохранить стабильный доход, воспользовавшись подработкой.



Кроме того, у людей, которые уже ищут работу, есть возможность временно заняться общественной деятельностью, что поддержит их в период поиска постоянного места. Также есть вариант постоянного трудоустройства с прохождением короткого этапа адаптации. Это поможет крупным работодателям, которые готовы создать не менее 300 рабочих мест. Промышленные предприятия, желающие сохранить занятость своих сотрудников, находящихся под риском увольнения, смогут обучить персонал за счет бюджетных средств.



Компании, принимающие участие в программе господдержки, начнут подбор персонала из числа сотрудников, находящихся под риском увольнения и потерявших работу. Так, рабочие места создали центры госуслуг «Мои документы», Главархив Москвы, территориальные центры социального обслуживания, Московский метрополитен и другие организации. В эти и другие стабильно работающие компании москвичи смогут устроиться на различные вакансии, среди которых администратор, консультант, архивист, социальный работник, электромонтер, слесарь-электрик, продавец-билетер. Чтобы рассмотреть эти и другие вакансии москвичам необходимо обратиться во флагманские центры занятости «Моя работа».



Анастасия Ракова добавила, что город продолжает внимательно следить за ситуацией на рынке труда и максимально расширять возможности для трудоустройства горожан в стабильно работающие компании. Меры государственной поддержки и объем финансирования при необходимости позволят создать 58 тысяч рабочих мест. Исходя из реальных потребностей, отборы по субсидированию работодателей, будут продолжены.



Трудоустроиться горожанам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 57 отделов трудоустройства, большинство из которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся на улицах Щепкина (дом 38, строение 1) и Шаболовке (дом 48). Специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан старше 50 лет, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи открыт на улице Сергия Радонежского (дом 1, строение 1), а кадровый центр для сотрудников, находящихся под риском увольнения — на улице Куусинена (дом 2, строение 1).



