Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич призвал не проникаться к России

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7 июня 2022, 14:47 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Да уж, и дня не проходит, чтобы правительство Латвии, не вспомнило бы, о России! Да и не только правительство!

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич, подсуетился и дал комментарии на слова президента Франции Эммануэля Макрона – «не унижать Россию».

«Демократический мир должен защищать прежде всего ценности и честь, не стоит слишком беспокоиться по поводу эмоционального благополучия России, они все равно не оценят доброту», - заявил глава МИД Латвии.

Ой, а я не поняла, что есть честь для Латвии? Что есть совесть для Латвии? Более подходят слова – из-под угла, донести на соседа… История показывает времена Холокоста, когда патриоты-латыши доносили на своих соседей-друзей евреев… Да и подсуетиться вовремя, чтобы взорвать памятники тем, кто победил нацизм, когда Большой сосед - серьезным делом занят! Вот это по-латвийски! Плюнуть и в сторону…

Сегодня утром, меня насмешило интервью, сбежавшего из России актера Андриса Лиелайса - как я и говорила оборотистый мужчина окучивает местные СМИ! Теперь он главный «эксперт» по России!

«Я чувствую, что россияне морально готовы сражаться, еще восемь лет, ковыряясь на месте. Проблемой номер один считаю, что все это «макроны», «шольцы», все эти «мягкие», которые заставят Зеленского подписать сепаратный мио с Россией. Для России это просто разминка», - заявил «политолог-актер» доморощенный.

Из разговоров с политиками, латвийцами я делаю вывод – нынче Германия для Латвии – «безобразничает», президент Макрон с Францией – «враги», Италия – «не понимает, что говорит», Израиль – «всегда и нашим, и вашим», Венгрия – «совсем не дружит с головой»…

А, кто же «в друзьях» скоро останется у маленькой Латвии? Кто?