Правительство Латвии утвердило переход обучения только на латышский язык

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7 июня 2022, 14:23 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Еще один законопроект принял парламент Латвии – переход к преподаванию на государственном языке в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.

В Латвии существует два актуальных вопроса на сегодняшний день! Конечно, это не экономические вопросы и нищета большинства латвийцев, а исключительно – снос памятника и перевод школ только на латышский язык.

Честно говоря, такого правительства Латвии, какое существует в этом созыве, страна не видела давно! А точнее, никогда!

Полное отсутствие знаний, как управлять государством, ужасающее незнание жизни народа Латвии, постоянный прессинг, если несогласны с «элиткой», но при этом рассуждают о демократии, свободе слова!

Мне сложно понять, что такое демократия по-латвийски? Высказать свое личное мнение, которое не совпадает с мнением правящих националистов – ни, ни! Открытым текстом в СМИ тебе объясняют, что за этим последует наказание! Более того, все поголовно латвийцы должны визжать от радости, что сносят памятники ушедших времен! А иначе, ты просто нелояльный человек и нет тебе места в Латвии!

В США это бы называлось дискриминация! А в Латвии – норма!

Итак, сегодня, 7 июня, на заседании Кабинета министра был рассмотрен проект изменения в законе об образовании и общем образовании. Поправки коснутся перехода на обучение только на латышском языке с 1 сентября 2923 года. Законопроект предусматривает. Что к 1 сентября 2025 года все школьники в Латвии будут учиться на латышском языке.

Министр образования Латвии Анита Муйжниеце заявила: «Сегодня мы исправляем систему, существовавшую 30 лет после обретения независимости, при которых делили детей по языку. Изменения надо было вносить еще в 1990 годы».

Удивительно, а почему же не вносили? Почему памятники не демонтировали в 90-е, а договаривались с Россией? Почему пакостили из-под угла? Видимо, так привычнее!

Поражает такая трусость, низость… Оказывается, в 1997 году некие молодчики пытались взорвать памятник Освободителям Риги, но попытка была неудачной – двое погибли, а около десяти других получили реальные сроки! Разве об этом не знали те, кто сейчас у власти? Знали, конечно! И в Латвии уже вовсю была независимость! Так почему же молчали? А сегодня, как выяснилось, те, кто хотели совершить вандализм у памятника Освободителям Риги – герои! Об этом националисты открыто говорят с трибуны Сейма, в СМИ!

Как так получается? Просто переобуваются в полете! И даже не объясняют, а почему же все так изменилось? Только «кивают» на спецоперацию и украинцев, от которых элитка уже порядком устала – уже нет жилья для гостей из Украины, питание на исходе, пособия… Но украинцы «удобны» - на них можно «списать» все и выдвинуть свои новые законы.

Данное правительство довело в прямом смысле латвийцев до нищеты! В прямом! Таких цен на продукты никогда не было… Электричество, бензин через месяц-другой доступно будет только богатым людям.

У меня создается такое впечатление, что такими ценами, нищетой хотят просто «уничтожить» народ Латвии – смертность возрастет, а рождаемость упадет. Кому это надо? Американскому правительству, которое заседает в Латвии. Для чего? Видимо, чтобы «освободить» территорию Латвии (рядом же граница с Россией) для нужд дяди Сэма…

Я не открою большого секрета – есть большие, сильные государства, а есть маленькие и зависимые… Так вот большие и сильные диктуют свою неукоснительную волю маленьким… В данном случае – США управляет Латвией. И это во снах неких граждан, которые не желают ничего видеть, Латвия – демократическая! Во снах! Реальность страшна!