Начался второй процесс по делу уже осуждённого «мафиози» Анатолия Быкова

Аргументы Недели → Общество 13+

7 июня 2022, 14:07 Александр Крохмаль, Журналист

В Красноярске суд приступил к рассмотрению уголовного дела экс-главы совета директоров КрАЗа, бывшего депутата краевого законодательного собрания Анатолия Быкова и предполагаемого киллера Александра Живицы.

Утром автозак доставил Быкова в суд. Предполагаемый убийца Александр Живица приехал на заседание из исправительного центра ФСИН. Он досиживает там срок, к которому был приговорён в рамках другого уголовного дела. В начале заседания защита Анатолия Быкова заявила ряд ходатайств, в том числе и о прекращении данного дела, однако получила отказ. Вскоре прокурор Жанна Волнистова огласила обвинительное заключение.

По данным следствия, в сентябре 2004 года Анатолий Быков якобы решил устранить учредителя красноярской фирмы по утилизации промотходов Андрея Неколова. В этом человеке он видел серьёзного конкурента. Убийство он получил Александру Живице, штатному киллеру банды Паши Цветомузыки, известного в те дни криминального авторитета. Размер гонорара, обещанного исполнителю, был определён в 50 тысяч долларов. Но потом все подготовительные работы пришлось внезапно остановить и взяться за более «срочный» заказ. Необходимо было ликвидировать вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского. Анатолий Быков ранее опекал этого человека. И ему не понравилась его дружба с преступным авторитетом по кличке Дипломат.

1 ноября 2004 года киллер из автомобиля «Нива» выпустил по BMW боксёра автоматную очередь. Но Грабовский вовремя сконцентрировался и вывел автомобиль из-под обстрела. Он уцелел только чудом. Задание «мафиози» Быкова не увенчалось успехом. Провалив задание, Живица вновь приступил к подготовке «отложенного» убийства. Он собрал все данные о бизнесмене Андрее Неколове и выследив его, выстрелил в коммерсанта 4 раза из пистолета ТТ. В материалах СКР говорится, что «при встрече Быков заплатил за убийство бизнесмена часть средств в 10 тысяч долларов, уменьшив размер вознаграждения в связи с провалом покушения на первого потерпевшего».

Анатолию Быкову было предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству и подстрекательстве к покушению на убийство. Живице инкриминируется только покушение на убийство Грабовского, за убийство Неколова он уже был осуждён. Выслушав речи прокурора, бывший киллер заявил о признании своей вины. Быков же отказался сдаваться и назвал претензии следствия «сфабрикованным бредом». Бизнесмен считает себя абсолютно невиновным и жертвой спланированного заговора. Суд установил порядок исследования доказательств и объявил перерыв в слушаниях до 8 июня.