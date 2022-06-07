Трудовые мигранты, беженцы и переселенцы в РФ нуждаются в интеграции и адаптации, но единой госпрограммы нет

До сих пор, несмотря на большое количество приезжих, отсутствуют федеральные законы, регламентирующие вопросы трудоустройства, предоставления жилья и социальных льгот. Не разработаны нормы взаимодействия государства с разными категориями прибывающих в Россию иностранных граждан, а также бывших соотечественников, пожелавших вернуться.
В текущей ситуации многие мигранты из Средней Азии лишились работы, однако не желают покидать РФ и пытаются устроиться здесь самостоятельно. Государство этот вопрос не регулирует – он отдан на откуп бизнес-структурам. В то же время эксперты считают, что переселенцы из этих регионов могли бы работать с пользой для российского бюджета. Сложная ситуация складывается также с украинскими беженцами. Бюрократия на местах, отсутствие чётких правовых норм могут привести к повторению событий 2015 года. Тогда многие украинцы в РФ, после спада ажиотажа, остались без господдержки, в статусе нелегалов и гастарбайтеров.
Эксперты говорят о необходимости создания законодательной базы, чётко определяющей взаимоотношения государства и приезжих. Нужно разработать программы интеграции в российское общество для каждой категории мигрантов. Например, выходцев из Средней Азии обучать языку, знакомить их с законами и традициями новой родины. Украинцы требуют другого подхода: предоставления убежища, помощи в оформлении документов, при желании – содействия в возвращении домой. Выделение жилья в демографически отсталых регионах помогло бы улучшить их экономику.
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