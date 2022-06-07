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Аргументы Недели Общество 13+

Андрей Бочкарёв: Станция метро «Новомосковская» готова почти наполовину

, 12:07

Андрей Бочкарёв: Станция метро «Новомосковская» готова почти наполовину
Бочкарев А.Ю. Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что строительство станции «Новомосковская» Сокольнической линии метро завершено почти наполовину.

«Продолжаются работы по продлению Сокольнической линии метро. В настоящее время ведутся работы по сооружению основных монолитных конструкций станции "Новомосковская". Общая строительная готовность оценивается в 46 %», - сказал Андрей Бочкарёв.

По его словам, метростроителям предстоит проложить 2,4 км путей, а также возвести станционный комплекс общей площадью более 11 тыс. кв. метров. Работы ведутся в районе пересечения автодорог Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и Коммунарка – Ямонтово в поселении Сосенское.

«"Новомосковская" станет первой отапливаемой наземной станцией московского метрополитена. Для увеличения подачи теплого воздуха здесь установят дополнительное вентиляционное оборудование, а уменьшить теплоотдачу поможет утепление вестибюлей и установка двойных стеклопакетов на путевых стенах», – добавил Андрей Бочкарёв.

Продление Сокольнической ветки метро до станции «Новомосковская» сможет улучшить транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа и района Южное Бутово. Кроме того, станцией будут пользоваться жители новых кварталов Коммунарки.

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