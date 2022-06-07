Анастасия Ракова: Центр госуслуг Марьино открылся по новому адресу

Аргументы Недели → Общество 13+

7 июня 2022, 11:58

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центр госуслуг «Мои документы» района Марьино открылся по новому адресу. Офис расположен на ул. Люблинская, д. 100, в здании торгово-развлекательного центра «Фэнтази парк», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



«Доступность и удобство - один из важнейших принципов работы столичных центров госуслуг. Сегодня мы открываем офис в здании торгово-развлекательного центра «Фэнтази парк» - теперь местные жители могут оформить все необходимые документы в пешей доступности от метро и рядом со всей инфраструктурой района Марьино. Он стал просторнее, светлее и комфортнее. Современный интерьер полностью отражает концепцию столичных центров «Мои документы» - здесь будет приятно находиться каждому. А помимо оформления государственных услуг, жители смогут проверить здоровье и ознакомиться с выставочной экспозицией», - приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.



Отмечается, что в районном центре предусмотрены два окна приема для маломобильных граждан, они шире, чем стандартные. Для удобства родителей с маленькими детьми оборудована комната матери и ребенка, есть детская игровая зона. Кроме того, появился отдельный кабинет для регистрации брака в неторжественной обстановке.



Как поясняется в материале, в офисе также увеличили количество мест самообслуживания в зоне электронных услуг - теперь больше жителей могут бесплатно воспользоваться компьютерами. Кроме того, заявители могут прибегнуть к дополнительным сервисам: проверить здоровье на современном диагностическом комплексе, сделать фото на документы, распечатать или снять копию с документов, оплатить госпошлины и иные платежи с помощью платежных терминалов в зале или в окне приема, воспользоваться терминалом АО «Мосэнергосбыт». Также можно посмотреть выставку проекта «Москва - с заботой об истории» и перекусить в мини-кафе «Мой кофе».



Для поддержания благоприятного микроклимата в офисе работают централизованные системы вентиляции и кондиционирования. Современные интерьер и мебель полностью соответствуют общей концепции центров госуслуг «Мои документы». Все посетители, которые придут в офис 7 июня, смогут стать участниками развлекательной программы. Администратор на ресепшене предложит поучаствовать в викторине и получить приз, а горожанам с детьми - посетить творческий мастер-класс по изготовлению объемного енота из бумаги.



Уточняется, что центр госуслуг «Мои документы» района Марьино открыт для жителей ежедневно с 8:00 до 20:00.



