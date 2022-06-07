Пушилин о погибшем в ходе спецоперации генерале Кутузове: бойцов берёг, а свою жизнь не сберег

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7 июня 2022, 11:34 Источник: Telegram

Генера-лейтенант Кутузов. Фото: t.me/pushilindenis

Генерал-лейтенант Роман Кутузов, который несколько дней назад погиб в Украине, личным примером показывал, как надо служить Родине. Об этом в своем телеграм-канале в день прощания с ним написал во вторник глава ДНР Денис Пушилин.

Он рассказал, что лично знал генерала.

«Встречаются люди, с которыми сразу находишь общий язык, возникает доверие и полное взаимопонимание», - написал глава ДНР.

По словам Пушилина, за Кутузовым шли бойцы, он личным примером показывал, как надо служить Родине.

«Пока у нас генералы воюют плечо к плечу с солдатами, наша страна и наш народ непобедимы», - подчеркнул он.

Роман Кутузов — четвертый генерал, погибший в ходе спецоперации в Украине.