Восьмой книжный фестиваль «Красная площадь» завершил свою работу

Аргументы Недели → Общество 13+

7 июня 2022, 10:07

Начало первого из четырех фестивальных дней запомнилось проливным дождем. Участники гадали: разгонит ветер тучи или дождь разгонит посетителей. Но погода лишь освежила книжный центр, отодвинув церемонию открытия на пару часов. После дождя на всех тринадцати площадках фестиваля забурлила жизнь. Красная площадь собрала под разноцветными шатрами многочисленную ожидаемую аудиторию. Под шатром «художественная литература» разместил свои книги издательский дом «Аргументы недели».

Все мероприятия принято оценивать в цифрах. А они таковы: более 400 издателей из 60 регионов страны. 500 мероприятий. Более 100 000 книг. На все вкусы. В этом году на фестивале появились новые площадки: «комиксы», «антикварная и букинистическая литература». В чести остались и добрые старые традиции. Например, последний день работы, 6 июня, всецело принадлежал великому русскому поэту Александру Пушкину. Точнее, его творчеству. Одновременно на разных сценах и на разных языках читались знакомые с детства стихи поэта, демонстрировались фрагменты театральных постановок. И, как обычно, звучала музыка. Много музыки. Классической и современной. То есть, все говорило о том, что праздник книги на Красной площади – это масштабный многожанровый фестиваль литературы и искусств. И этот праздник, несмотря на шалости погоды, вновь порадовал москвичей и гостей столицы яркой и самобытной программой.