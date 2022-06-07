Челябинская и Иркутская области обменяются опытом по сохранению водоемов

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

7 июня 2022, 09:17 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Побратимство Тургояка и Байкала закрепят в официальном документе.

Министерства экологии Челябинской и Иркутской областей, а также Министерство природных ресурсов и экологии РФ заключат соглашение, которое предполагает обмен лучшими практиками в сфере сохранения водных ресурсов.

Документ будет подписан во время первого Экологического водного форума Южного Урала. Мероприятие пройдет в Челябинской области 24-25 июня. Его организаторами стали Министерство природных ресурсов и экологии РФ, министерство экологии Челябинской области, Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, Центр развития водохозяйственного комплекса, Координационный совет при губернаторе Челябинской области. Идею проведения форума поддержали депутат Государственной думы РФ Яна Лантратова и ряд общественных организаций.

В ходе Экологического водного форума ученые, эксперты, представители власти, депутаты, общественники, студенты, школьники и работники предприятий обсудят актуальные вопросы сохранения водоемов, снижения рекреационной нагрузки. Своим опытом в этом направлении поделятся представители не только регионов России, но и Казахстана.