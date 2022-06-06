8 июня состоится премьера фильма «Приглянувшиеся»

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6 июня 2022, 21:41

«Приглянувшиеся» — результат слаженной работы 30 тележурналистов, режиссёров, операторов, фотографов и блогеров из России, Армении, Польши, Сербии, Италии, Испании, Финляндии, Эстонии, Дании, Франции, которые приехали в Россию, чтобы увидеть её изнутри — без стереотипов. Их основная цель: познакомиться с нашей реальностью через истории простых людей, которые живут в Ленинградской области. Гатчина, Старая Ладога, Шлиссельбург, Кингисепп, Выборг, Всеволожск и Тосно. В каждой точке маршрута съемочная группа встречалась с новыми героями, готовыми рассказать о своей жизни. Все они — обычные люди, которых можно встретить в любом уголке страны. Водитель автобуса, хранитель музея, тренер юных боксеров. У каждого свой характер, своя судьба и своя житейская история.

«Основная задача проекта — в преодолении стереотипов, которые создаются вокруг страны, когда ты ее не знаешь. Мы пригласили наших зарубежных коллег и показали жизнь обычных людей, истории их судеб. Это позволило им увидеть реальную жизнь России своими глазами и создать многослойный проект. Фото, тексты, документальное кино — у нас мультимедийный формат. Каждый из участников выбрал свою тему и своего героя. Самое важное, что коллеги смогли рассказать своей аудитории о реальных ощущениях от нашей страны. Рассказ об обычных людях — лучшее, что может быть в журналистике», — говорит руководитель проекта, режиссер Ашот Джазоян.



5 июня прошел мастер-класс Ашота Джазояна, секретаря Союза Журналистов России, посвящённый теме, почему важно находить и запечатлевать истории про людей рядом с собой. Режиссер рассказал о различных медиа-форматах, благодаря использованию которых проект может заиграть новыми красками. Также режиссер сделал профессиональный разбор фотографий и видеоработ, которыми поделилось новое поколение Всеволожцев.



6 и 7 июня мультимедийная команда продолжает снимать истории об интересных людях Всеволожского района с целью создания документальных короткометражных фильмов, фотосерий, блогов. К съёмочной группе присоединились молодые жители Всеволожска, которые хотят рассказать свою историю, сделать контент о земляке и получить бесценный опыт работы в профессиональной команде. Именно при участии и вовлеченности самих жителей Всеволожска возможно ощутить и раскрыть местный колорит.



Открытие фотовыставки «Приглянувшиеся» и показ одноимённого фильма пройдут 8 июня в 14:00 г. Всеволожск, Ленинградская область, во «Всеволожском Центре культуры и досуга». На презентации проекта будут также представлены новые фотоистории о жителях Всеволожского района, которые были созданы съёмочной группой 6 и 7 июня. После показа фильма планируется вручение памятных фотографий героям.



Все результаты работ являются частью большого проекта «Я живу в России», куда каждый желающий может прислать свои истории iliveinrussia.ru.