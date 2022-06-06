Автопром в России находится не в лучшем положении

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6 июня 2022, 21:47 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

За первые четыре месяца нынешнего года производство автомобилей в нашей стране сократилось почти наполовину.

Анализ динамики промышленного производства Федеральной службы госстатистики показывает, что было выпущено 264 тысячи легковых автомобилей. Согласно выводам экспертов, в январе-апреле объём производства машин в РФ снизился на 47.4% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. В апреле российские автозаводы собрали всего 19.9 тысяч автомобилей. Это на 85.4% ниже показателей 2021 года, и на 51.3% меньше, чем в марте этого года.

Из положительных факторов можно отметить, что производство двигателей в январе-апреле, напротив, увеличилось на 5.8%. Впрочем, ситуация с автопромом всё равно не слишком благостная, и в кругах аналитиков – это уже обсуждаемая тема. По сведениям Росстата, наибольшее падение объёмов производства после введения в отношении РФ нескольких санкционных пакетов зафиксировано именно в автопромышленности. За тот же период выпуск химических волокон снизился на 2.5%, а удобрений – на 6.1%. При этом, в металлургии отмечен прирост производства на 3.1%.