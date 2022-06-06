Спортивный комплекс с медицинским центром предлагается построить в Ново-Переделкине

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6 июня 2022, 20:37

Фото М. Мишина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Спортивный комплекс с возможностью размещения медицинского центра предлагается построить в районе Ново-Переделкино на западе Москвы. Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, участок для строительства будет реализован на торгах.



Участок расположен недалеко от станции метро «Боровское шоссе» Солнцевской линии, точный адрес — 9-я Чоботовская аллея, вл. 35. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект внесения изменений в правила землепользования и застройки для этого участка.



«Мы предлагаем построить на этом участке спортивный центр с возможностью получить медицинскую помощь. При этом он будет невысоким — максимальная высота здания не будет превышать 20 метров, это около 5 этажей. Для динамично развивающегося района важно наполнение разнообразными сервисами, и этот объект придется как раз кстати», — рассказала Юлиана Княжевская.



Общая площадь участка составит около одного гектара. Будущий застройщик также должен будет обеспечить комфортный подъезд к территории и благоустроить свободные участки. Архитектурные решения, а также точные параметры наполнения помещений, будут определены на следующих стадиях проектирования.



