В «Роскосмосе» сообщили о смерти Героя СССР космонавта Валерия Рюмина

Аргументы Недели → Общество 13+

6 июня 2022, 19:27

Советский космонавт Валерий Рюмин/ с сайта "Роскосмоса"

Ушёл из жизни легендарный советский деятель, дважды Герой Советского Союза космонавт Валерий Рюмин. Ему было 82 года. Информацию сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«На 83-м году жизни ушёл из жизни дважды Герой Советского Союза лётчик-космонавт СССР Валерий Рюмин», — приводит RT текст ведомства.

Представители госкорпорации напомнили, что Рюмин совершил четыре полёта в космос, общая продолжительность которых составила более 370 суток, работал в открытом космосе.

Напомним, в начале лета прошлого года дважды Герой Советского Союза лётчик-космонавт Владимир Шаталов скончался на 94-м году жизни.