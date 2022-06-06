Какой, по мнению экспертов, среднестатистический образ педофила

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6 июня 2022, 18:00 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

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В последнее время в России число случаев, связанных с педофилией, снизилось. Но проблема всё равно остаётся актуальной. Правоохранители тратят немало усилий, чтобы как можно скорее поймать и привести к ответственности подобного рода психопатов. Некоторые представители нашей страны даже желают возвращения смертной казни, как раз для искоренения педофилов. Но каков же среднестатистический образ такого преступника? И каковы его признаки?

Эксперт в области расследования преступлений юрист Сергей Клещев рассказывает, что жертвами педофилов становятся не только девочки, но также и мальчики. Причём в последнее время всё чаще стали попадаться случаи с бисексуальной педофилией. Для растлителей не имеет значения пол ребёнка, для них важно лишь тело с признаками незрелости. По словам Сергея Клещева, с виду педофилы могут производить даже очень положительное впечатление. Чаще всего это могут быть семейные мужчины, подвоха от которых совсем не ждёшь. Но всё намного сложнее.

Многие из таких преступников выбирают для себя профессии, связанные с детьми и подростками. Обычно эта работа даёт им возможность открытого общения с детьми. «Подчас они сами ведут себя как подростки или общаются на равных», - рассказывает юрист, «Но опять же, не все, те, кто так себя ведёт, могут быть педофилами». Среди преступников есть и те, кто с детства подвергался насилию со стороны взрослых. Но в основном это с виду совершенно обычные люди, у которых может отсутствовать тяжёлая семейная история.

Обычно педофилы не признают своей вины. Свои преступления они тщательно планируют и совершают умышленно. Естественно, никакого раскаяния от них дождаться невозможно. «Когда мы говорим о совратителях, большинство из нас представляет чужого и страшного постороннего человека, - рассуждает Сергей Клещев. - Он пристаёт к детям, пытается увезти ребёнка на машине, затащить домой. Однако количество таких маньяков значительно меньше, чем растлителей, близких к семье ребёнка или находящихся внутри неё. Отцы и отчимы, насилующие собственных детей обычно не проявляют интереса к чужим».

Аналитики надеются, что проблема с педофилией когда-нибудь сойдёт на нет и рассчитывают на помощь правоохранителей. По словам замглавы СК РФ Елены Леоненко, за четыре месяца 2022 года в СК поступило почти 23 тысячи сообщений о преступлениях, совершённых в отношении детей и подростков. Это на 6% меньше, чем в предыдущем году. По результатам рассмотрения сообщений возбуждено более 7.7 тысячи уголовных дел. За тот же период прошлого года дел было больше на 7%.