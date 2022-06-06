В Польше власти намерены продавать гражданам собранный ими в лесу хворост

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6 июня 2022, 16:32

фото: pixabay.com

В Польше власти намерены продавать гражданам собранные ими в лесу ветки деревьев. В стране возник дефицит угля, после введенного эмбарго на поставки его из России. В Польше также наблюдается нехватка дров. При этом электроэнергия в стране подорожала.

Власти решили расширить доступ жителей Польши к самостоятельному получению древесины в лесу, разрешились собирать хворост в лесах.

Местные СМИ со ссылкой на чиновников распространяют информацию о том, что поляки перед сбором хвороста должны пройти обучение, а потом внести плату за собранную древесину. Об этом рассказал представитель катовицкой региональной дирекции Государственного лесничества Марек Мруз, - передает РИА Новости.

Спикер Главной дирекции государственных лесов Польши Михал Гзовский в эфире телеканала Polsat проинструтировал граждан, сообщив, что для получения разрешения на сбор хвороста необходимо обратиться к лесничему. Он укажет место, где можно собрать ветки. Ветки должны лежать на земле, их нельзя обламывать. Собирать ветки толще семи сантиметров в диаметре запрещено.

С разрешения лесничего можно собирать ветки после вырубки леса. Для этого нужно пройти обучение по технике безопасности. Такие собранные ветки измеряются и подлежат оплате. Цены колеблются от 7 до 30 злотых ($1,6 - $7) за 0,65 кубометра древесины - передает ТАСС.