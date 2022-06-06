Объем интернет-торговли в России стал рекордным в 2022 году

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6 июня 2022, 16:05

Фото: yandex.ru

Торговля в России в интернете достигла рекордного значения в январе-апреле 2022 года. Она заняла 11,8 % всех продаж на рынке. Об этом сообщает «Профиль».



Такими данными поделились «Прайм» со ссылкой на Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Объём интернет-торговли вырос на 50% по сравнению с первыми месяцами 2021 года. Он достиг размера 1,5 трлн руб.



На 97% вырос объём продаж по России, на 51% упало количество торговли за границей в интернете.



Чаще всего россияне покупают бытовую и цифровую технику, одежду, товары для дома и продукты. Садовая техника, часы и ювелирные изделия стали популярней в три с лишним раза в апреле 2022 года.



Как заявил президент АКИТ Артём Соколов, состояние интернет-торговли резко изменилось к 2022 году.



«Месяц к месяцу в этом году показывают совершенно новую динамику спроса и потребительского поведения, в такой ситуации практически невозможно давать прогнозы на общий итог года», – объяснил специалист.



По данным Ассоциации, доля интернет-торговли в России в 2021 году составила 3,617 трлн руб – это 9,2% от рынка российской розничной торговли. Объем внутренней торговли составил 81%, трансграничной – 13%. В Китае объем торговли в интернете составил 24,5%, в Великобритании – 29,6%.