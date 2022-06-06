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6 июня 2022, 15:55 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвии запретили все российские телеканалы. Видимо, так правящие националисты проводят борьбу с Россией.

Латвия – страна небольшая и поступки мелочные. Ну как пойдешь с берданкой на такого сильного соседа, как Россия – получишь «взад» больно! А вот напакостить при удобном случае – завсегда!

И даже новые законы придумают! Председатель национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш принял сегодня, 6 июня, запретить распространение в Латвии оставшихся 80 зарегистрированных российских телеканалов в Латвии.

Мотивация проста – Россия, конечно, «враг», которая несет угрозу безопасности Латвии. А снять запрет можно будет тогда, когда Россия прекратит спецоперацию!

Все это чушь! Почему?

Да потому что еще до февраля 2022 года российские телеканалы закрывали под любым предлогом – мол, разворовали деньги, не та реклама, нет толерантности и т.д. Оно понятно, все существующие телеканалы «позакрывать» не могли – есть же контакты, контракты и прочее, прочее с Россией… А тут такой случай!

Какую угрозу несет программа, например, о жизни, семейных отношениях, здоровье? Для элитки националистической Латвии, конечно, несет! Какую – а кто знает? Я понимаю, что если бы Россия хоть пальцем «угрожающе» показала в сторону Латвии, то геройские националисты уж точно ощутили бы это!

Дело тут в ненависти к русским, России! Махровой и вековой!

Прошло более трех месяцев с начала спецоперации, а Латвия уже впереди планеты всей – как грибы растут новые законы, например, быстрее снести памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, закрыть российские телеканалы, посадить в застенки за российский флаг, выгнать граждан РФ с видом на жительство, а заодно и других русских, которые нелояльны, перевести все школы только на латышский язык, запретить русскоязычным собираться на митинги – слово никто не давал! А уж то, что русские в Латвии – оккупанты, твари нелояльные, то это каждый день несется из латышских СМИ!

Одним словом, демократия во всей красе! Ненависть во всем проявлении!