Боже, храни королеву: почему британцы любят Елизавету

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

6 июня 2022, 16:07 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Всегда была удивлена и восхищена тем, с каким уважением и почитанием британцы относятся к своей Королеве! Правила хорошего тона в старой и доброй Англии, непременно, справиться о здоровье Королевы, но главное – искренность народа к своей монаршей особе.

Британия празднует Платиновый юбилей – 70 лет правления королевы Елизаветы Второй. В честь этого грандиозного события в стране объявлены длинные выходные – добавили еще два (bank holiday), и получается, что народ чествует свою королеву аж четыре дня!

Весь мир наблюдал официальные мероприятия – вынос знамени, вековая традиция, в ходе которой личная гвардия королевы проходит от Букингемского дворца до Уфйтхолла и обратно…

Стоит отметить, что Платиновый юбилей – уникальное событие для Британии – ни один из монархов страны еще не правил так долго, как Елизавета Вторая! Королева «пережила» четырнадцать британских премьеров! А в свои 96 лет выглядит превосходно!

Как простые британцы, не монаршие особы, празднуют Платиновый юбилей?

Весело! И, действительно, празднуют! Платиновый юбилей – не повод просто отдохнуть от рабочих будней, а именно эти дни в честь королевы!

Дома простых британцев украшены портретами королевы, флагами Британии, люди празднуют, жарят мясо на своих участках – в небольших городках или за городом, в рестораны, пабы практически не попасть – люди собираются целыми компаниями, в парках организованы развлечения, как для детей, так и для взрослых, и везде слышны слова – «Боже, храни нашу Королеву!»

Почему же так британцы любят Елизавету Вторую?

Я спросила об этом своего британского экс-мужа Филиппа-Чарлза…

«Как же не понять? Монархия – наша идентичность! Это традиции, история… Нам есть чем гордиться! Мы же очень консервативны, а это сегодня редкость. Наша королева сохраняет традиционные ценности – она мать, бабушка, прабабушка… А, если есть семья, традиции, устои, то и страна будет крепкой!»

Выслушав слова «экс» я подумала – да, Елизавета Вторая – поистине мать нации, а вот кто «отец нации» в Латвии – прости меня, Господи! Повезло британцам такую мать иметь, а вот в Латвии, увы, безотцовщина…