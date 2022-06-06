Президент Латвии отказался помиловать заключенных, которые взывали к милосердию

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6 июня 2022, 15:55 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Президент Латвии Эгилс Левитс рассмотрел просьбы о помиловании латвийских заключенных и решил – отказать всем!

Известно, что прошения о пересмотре и смягчении наказания подали 13 человек. Президент страны Эгилс Левитс посчитал, что никто не достоин быть помилован.

Находясь на своем посту уже три года, глава государства рассмотрел 304 прошений о помиловании, и из них было удовлетворено всего 14. Получается, что обжаловать приговор могло только 5% заключенных.

Интересный факт! Вайра Вике-Фрейберга, которую называли «железной леди», оказалась самым милосердным президентом Латвии – она помиловала 20% осужденных.

Самым жестким президентом оказался юрист Эгилс Левитс.

Да, милосердие – не сильная черта Латвии…