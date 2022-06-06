Вера: 6 июня – день памяти Ксении Петербургской

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6 июня 2022, 15:35 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

6 июня христиане празднуют день памяти святой блаженной Ксении Петербургской. Удивительная святая, чей подвиг во имя Любви помнят православные до сих пор.

На Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, около часовни Ксении всегда много людей, а уж в дни ее памяти, так целая очередь… Кто-то пришел поблагодарить святую за оказанную помощь, кто-то с мольбой… И святая внимает всем, потому как знает, что такое герое, слезы, одиночество…

Ксения Петрова жила в 18 веке, была верной женой придворного певчего, полковника Андрея Федоровича Петрова. Но молодым не пришлось прожить до конца своих дней вместе – супруг Ксении внезапно скончался, оставив молодую жену вдовою на двадцать шестом году ее жизни.

Ксения Григорьевна распорядилась своей жизнью по-христиански – раздала свое имущество, облачилась в костюм мужа и стала всех уверять, что она и есть Андрей Федорович. Тяжелый путь юродства избрала для себя Ксения Григорьевна.

Сперва никто не воспринимал странную женщину, которая ходила в мужском одеянии по городу, а ночью куда-то пропадала… Но постепенно горожане стали замечать, что Ксения – не глупая побирушка, а особенная: милостыню брала не у каждого, а только у добрых и сердечных людей, да и то копейку, которую тут же и отдавала нуждающимся… А если подойдет Ксения к прилавку с товаром, то и отбоя от покупателей не будет… А уж когда начались предсказания юродивой, то народ окончательно понял, что Господь поцеловал страдалицу…

Удивительная история о подвиге Ксении дошла до современников: рабочие, которые строили церковь на Смоленском кладбище стали замечать, что кто-то каждую ночь натаскивает на верх строящейся церкви кирпичи… И как же они были удивлены, когда увидели маленькую, хрупкую женщину - Ксению… Святая знала, что эта часовня устоит во все времена – будь то наводнение, бомбежки в ВОВ, а она как стояла, то так и будет стоять! Свой последний приют Ксения нашла в этой часовне…

Я много раз была у матушки Ксении в этой часовне… Она покровительница нашей семьи. Местные старожилы рассказывают, что Ксения очень благоволит одиноким женщинам, тем, которые не могут создать семью, но так хотят быть женой, мамой… Святая знает, как плохо в этом мире одному…

То, что Ксения соединяет сердца – факт! Моя близкая родственница жила с нерадивым, да еще и крепко пьющим мужем – пыталась развестись, но всегда находились причины – уговоры, просьбы, обещания… Жизнь превратилась в муку! В один из удачливых дней, как я говорю, родственница напросилась со мной в Санкт-Петербург… Я, по обыкновению, пошла на Смоленское кладбище, захватив родственницу… Она, если честно, не верила в святых, и в их помощь – просто жила и терпела, но тут поддалась на мои уговоры, отстояла очередь в часовню, поклонилась мощам святой, всплакнула и попросила устроить судьбу… Кошмарная ситуация у родственницы, казалась нам всем, не будет иметь конца… Мы ошибались! Меньше, чем через месяц, ее муж заявил, что уезжает по контракту за границу, а она, если хочет, может с ним развестись… Развелась! А через год познакомилась с добрым человеком, и они сыграли свадьбу.

Некоторые скажут – совпадение! А, как тогда объяснить, что перед судьбоносной встречей моей родственнице приснилась Ксения, которая улыбалась…

Я много знаю таких историй со слов людей, но вот эта происходила на моих глазах.

И я верю в то, что святая Ксения нас слышит и помогает в недугах, в горе, в различных житейских ситуациях. Главное – попросить блаженную искренне, с чистым сердцем, без злости и камня «за пазухой». И она точно ответит! Некоторые скептики говорят: «Так не может быть! Потому что не может!»

Но так есть, было и, конечно, будет! Потому что есть Небесные Защитники, и они откликаются на искренность и правду!