В Новочеркасске почтили память убитых рабочих во время восстания 1962 года

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6 июня 2022, 12:33 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: YouTube

60 лет назад в Новочеркасске произошла трагедия, которая до сих пор не забывается. Именно тогда местные жители подняли настоящий бунт против Советской власти, ввиду ухудшающегося экономического положения и резкого роста цен на продукты.

В начале июня 1962 года рабочие Новочеркасского электровозостроительного завода потребовали немедленно снизить цены. Начались забастовки и демонстрации. Считается, что директор завода произнёс фразу «Если нет пирожков с мясом – ешьте пирожки с ливером». И именно это стало началом восстания.

Демонстрация рабочих с красными флагами и портретами Ленина двинулась от завода к Атаманскому дворцу, где размещался местный Горком. Люди скандировали – «Мяса!», «Масла!». В то же самое время протестующие перекрыли железную дорогу. В городе начались массовые беспорядки. Но власти приняли решение жёстко подавить выступления. Силами армии и КГБ демонстрацию разогнали. По людям открыли огонь. По официальным данным, погибло 20 человек. Однако некоторые считали, что на самом деле погибших было куда больше.

Спустя два месяца зачинщикам бунта были вынесены смертные приговоры. Александр Зайцев, Андрей Коркач, Михаил Кузнецов, Борис Мокроусов, Сергей Сотников, Владимир Черепанов и Владимир Шуваев были расстреляны. Лишь в 1996 году указом президента Ельцина тех, кто подвергся уголовному преследованию из-за беспорядков, признали жертвами политических репрессий. Совсем недавно, в начале июня этого года, в городе Новочеркасск горожане почтили память погибших в той чудовищной трагедии.