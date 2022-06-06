В Челябинской области клещи покусали более 83 тысяч человек

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6 июня 2022, 12:14 Анна Семенова

Маленькая букашка несет много опасности. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pexels.com

Энцефалит подозревают у 54 человек.

Членистоногие, переносящие опасные заболевания, активны во всех районах Челябинской области. Лето только началось, но уже зарегистрировано более 48 тысяч укушенных. В том числе пострадали 1344 ребенка (это цифры на конец мая).

Данные цифры пугают, так как, например, в прошлом году за тот же период к врачам после укуса клеща обратилось 8513 человек.

По данным Роспотребнадзора, с подозрением на энцефалит в больницах находится 54 человека. Самой действенной мерой против инфекции, переносимой букашками – прививка. Первую стоит делать еще зимой, например, в феврале, чтобы после ревакцинации к лету выработался достаточный иммунитет.

В текущем году прививку сделали 82925 жителей области.

Выходя на природу, необходимо надевать защитную одежду, пользоваться репеллентами и регулярно осматривать себя и близких, а также домашних животных.

Если клещ все-таки укусил, необходимо обратиться в инфекционный кабинет поликлиники, либо в травмпункт. Клеща можно сдать на исследование, этим занимаются частные лаборатории, а также ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Челябинской области».

С начала сезона в области исследовано от населения более 2900 клещей. Из них 24,8 % оказались переносчиками боррелиоза, 2,9 % - моноцитарного эрлихиоза, 1, 4% - гранулоцитарного анаплазмоза человека, 0,6 % - клещевого энцефалита.