Города России «побратались» с Мариуполем и Луганском, а Песков с женой попали под новые санкции. Резонансные новости недели

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6 июня 2022, 11:01 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



От души, по-братски!



Москва и Луганск стали городами-побратимами. Мэр столицы России Сергей Собянин нанёс визит в ЛНР и сообщил, что Москва готова оказать Луганску всестороннюю помощь.



«Речь идет о восстановлении школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры, газопроводов, водоводов, электрических сетей, уличной дорожной сети. Работы большие, масштабные», - заявил Собянин.



Напомним, что ранее городом-побратимом Луганска уже стал Нижний Тагил. Глава Луганска пообещал своему российскому коллеге первым делом отправить в Нижний Тагил известных ему артистов. Он заявил, что «за восемь лет артисты города, культура застоялись».



Тем временем в здании филармонии Мариуполя был подписан документ «о побратимских отношениях» города с Санкт-Петербургом. О присутствии артистов в учреждении культуры ничего не сообщалось, зато стало известно, что в церемонии приняли участие секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин. Отмечалось также, что Турчак устроил в Мариуполе футбольный турнир на Кубок «Единой России», а Пушилин опроверг сообщения о собственном ранении.



«Все в порядке. Мы с губернатором Санкт-Петербурга были в Мариуполе, подписали договор о побратимстве. С Александром Дмитриевичем [Бегловым] чувствуем себя вполне хорошо», - сказал Пушилин.



Напомним, что еще в начале марта власти польских городов Варшавы и Гданьска заявили, что разорвали партнерские соглашения с городами-побратимами из России. Они отказались от сотрудничества с Москвой, Санкт-Петербургом, Грозным, Смоленском, Нижним Новгородом и Калининградом.





Под новые санкции ЕС попали Песков и две известные спортсменки.



На прошлой неделе вступил в силу шестой пакет санкций Евросоюза. Представители ЕС заявили о политике постепенного отказа от нефти и нефтепродуктов из России. Новые ограничения включают в себя также отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка, Московского кредитного банка и белорусского Банка развития. В странах Евросоюза приостанавливается вещание трех российских государственных телеканалов - «РТР-Планеты»,

«России-24» и «ТВ Центра».



Введены персональные санкции против целого ряда российских чиновников, бизнесменов и членов их семей. В «черный список» Евросоюза, в частности, включены пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его жена, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и дочь Елизавета.



Также под санкции попали предприниматель Евгений Пригожин и глава «Национальной Медиа Группы», известная в прошлом спортсменка Алина Кабаева, которую в Евросоюзе считают «тесно связанной» с президентом России Владимиром Путиным.



Тем временем стало известно, что официальный Киев подготовил список из 12 тысяч (!!!) россиян, в отношении которых Украина будет добиваться введения санкционных мер. Сообщается, что в него вошли некие должностные лица, бизнесмены, пропагандисты и… патриарх Кирилл.





Кого уважают в России.



Портал Superjob провёл опрос, по итогам которого выяснилось, какие профессии являются самыми уважаемыми в России.



Лидером рейтинга стали медицинские работники. Оказалось, что 30% россиян испытывают уважение к врачам, фельдшерам и медсестрам. Вторую и третью строчки рейтинга поделили учителя и военные. За каждую из этих профессий свои голоса отдали по 9% россиян.





Рамзан Кадыров выпал из пятерки богатейших глав регионов.



Стали известны имена самых богатых губернаторов в России. Согласно поданным декларациям, в 2021 году больше всех из глав регионов заработал Андрей Воробьев. Губернатор Московской области отчитался о доходе в 253,9 млн рублей.



Второе место в списке богачей занял глава Алтайского края Виктор Томенко. Его заработок за прошлый год составил 85,3 млн рублей. На третьей строчке рейтинга расположился губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло с доходом в 70,1 млн рублей.



Интересно, что лидер Чечни Рамзан Кадыров, вопреки устоявшейся традиции, не попал даже в первую пятерку списка и занял лишь седьмое место. Его заработок за год сократился в 14 раз — в 2021-м он заработал 26,5 млн руб., при том, что годом ранее — 381,19 млн руб.



