Губерниев напомнил олимпийскому чемпиону Тихонову, что суд признал ​его виновным в заказном убийстве​

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6 июня 2022, 11:01 Источник: m.sports.ru

Комментатор Дмитрий Губерниев напомнил четырехкратному олимпийскому чемпиону по биатлону Александру Тихонову об уголовном деле начала 2000-х.

Ранее Тихонов назвал геем и предателем артиста Максима Галкина, покинувшего Россию вместе с семьей в начале весны. После этого Губерниев раскритиковал бывшего биатлониста, а Тихонов ответил ему.

«Как все же приятно читать старика-биатлониста Козлодоева-Тихонова (отсылка к песне «Аквариума» – Sports.ru)! Про геев-предателей, которые уехали из России…

Забыл старик Козлодоев про одного бывшего биатлониста, который обвинялся в подготовке заказного убийства, потом позорно бежал из России и скрывался в Австрии от российского правосудия. Дайте деду таблеток, может, вспомнит чего…» – написал Губерниев.

В 2000-м Тихонов был задержан по подозрению в организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Затем он покинул Россию и был объявлен в международный розыск. В 2006-м экс-биатлонист вернулся в страну, где его признали виновным, но освободили в зале суда по амнистии.