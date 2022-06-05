Сложно ли сделать шаг навстречу Богу

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

5 июня 2022, 14:38 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Кажется, что сегодня многие забыли о том, что есть вера, любовь, милосердие, доброта, единение… Страшно, когда веками устоявшиеся традиции православной церкви начинают «раскалываться»… Зачем? Почему? Много веков православные жили в мире, благости друг к другу… Мне страшно смотреть на те кадры из Украины, когда священников Московского патриархата просто «выбрасывают» из храмов, обливают водой, а прихожан не пускают в церкви! Некоторые утверждают, что это политика… Я считаю, что наша правая вера всегда спасала человека в трудное время. Та церковь, в которую веками шли наши предки, и никакой другой быть не может! Во веки веков!

Я очень хорошо помню, как много лет назад, после событий на Майдане, разговаривала с батюшкой одного из латвийских приходов православной церкви Московского патриархата… Священнослужитель считается в Латвии хорошим молитвенником, и словно видит мир, людей, события… Возможно, жизненный опыт, а может, и Господь ведет его по жизни… Одним словом, батюшка ответил на мой вопрос – «А, что же дальше будет с Украиной? Уже церкви «делить» начали?»… «А ничего не будет хорошего! Нет больше той Украины, которая была. Нет Украины. Отвернулись там многие от православной церкви, «потоптали» веру, традиции, перестали почитать Патриарха, отвернулись от Бога – кому они служат? Да сами не знают… Будет только хуже, страшно будет, потому как отошли от Бога».

Конечно, мне было сложно поверить в слова батюшки – живем спокойно, путешествуем по миру, голубое небо над головой… И вот наступил февраль 2022 года. Жизнь изменилась. И я вспомнила слова батюшки… А не это ли наказание за отступничество, за раскол, за то, что изгалялись «новые православные» над седовласыми священниками, которые несли свою службу и крест Московского патриархата на Украине? Это только мои мысли… Но…

Намедни, мне в руки попался латвийский православный журнал «Виноградная лоза», где Митрополит Рижский и всея Латвии Александр рассказывает о том, как важно жить в содружестве, и как важно сделать шаг навстречу Богу:

«Православная Церковь всегда оставаясь сама собой в своем вероучительном, каноническом и административном состоянии, понимает, что мы живем в обществе, где Православие – третья по численности конфессия. Вместе с тем Православие в Латвии традиционно, а значит вполне органично и естественно. Все это и определяет наше положение: мы не можем быть изолированными от общества, и все вопросы, которые его волнуют – нравственные, моральные, социальные, этнические должны решать сообща с другими традиционными христианскими конфессиями. Мы всегда призываем, чтобы наши верующие с глубочайшим уважением относились к представителям всех конфессий. Если в сердце человека живет Любовь, то она научит как поступить. Сила любви у православных велика. Вера - самое дорогое, что есть у человека. Мы ее бережем. К любви призывает нас Господь, но порой дух гордыни и разделения овладевает людьми. Отвергнув это все погибельное, последуем за Христом! В эти нелегкие времена явим же делом свое христианское призвание, чтобы никто не чувствовал себя униженным, оставленным, ущемленным».

Сегодня ходят разговоры, что православная церковь Литвы Московского Патриархата подумывает «отколоться»… Кто и зачем разделяет православие? И получится ли? Я не беру, уж простите, во внимание «новую» церковь на Украине… Там и храмы «сатане» воздвигали…

Есть моя вера, вера моих отцов и дедов! Та вера, то православие, в котором я родилась, и которая меня ведет по жизни! Во веки веков! Аминь!