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Аргументы Недели Общество 13+

Одиночество может привести к преждевременному старению

, 13:08 , Журналист Источник: iz.ru

Одиночество может привести к преждевременному старению
pixabay.com

В последнее время всё чаще всплывают разговоры о раннем уходе из жизни людей и преждевременном старении. 

Как утверждают эксперты, люди не в полной мере используют отпущенный им природой потенциал. Профессор и вице-президент Геронтологического общества РАН Владимир Хавинсон считает, что раннему старению способствуют курение, неправильное питание, неумеренное употребление алкоголя и вышеупомянутое одиночество. «Когда мы изучали семьи долгожителей, особенно на Кавказе, то выяснили, что понятия одиночества там не существует», - отмечает деятель науки, «Одиночество – это фактор стресса. Человек – социальное существо. Именно семья является источником положительных эмоций. При отсутствии этих эмоций преобладают мысли о болезнях и смертях».

По словам профессора Хавинсона, люди должны с молодых лет думать о том, как они будут встречать старость. Важно, чтобы человек находился в семье, в атмосфере поддержки и понимания, и чтобы вокруг него всегда были люди. «Наличие сексуальной жизни тоже является важным фактором профилактики ускоренного старения», - продолжает эксперт, «Жена, подруга – это гармония. Так повелось ещё со времён Адама и Евы». Таким образом, профессор подчёркивает, что долгое отсутствие жены или мужа может тоже влиять на процессы старения. Скажем, одинокие мужчины, не имеющие полового партнёра, часто пребывают в депрессии, а депрессия, как известно, ведёт к потере здоровья, слабости и многочисленным заболеваниям. Очень многие долгожители, изучаемые аналитиками, имели большие семьи и достаточное количество детей, и одинокими никогда не были.

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