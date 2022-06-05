Синоптик Варакин о погоде в Москве на неделе: в столице ожидается антициклон

Аргументы Недели → Общество 13+

5 июня 2022, 13:20

Dmitrii Gusarin/Russian Look, globallookpress.com

О погоде на будущую неделю в столице рассказал синоптик Юрий Варакин в беседе с RT.

Как заявил Варакин, в понедельник существенных осадков не ожидается, а температура будет «близка к норме». Максимальная температура в Москве будет достигать +23°С.

Большую часть недели, с понедельника по четверг, в Москве и области стоит ожидать антициклон, от которого будет зависеть характер погоды.

«Поэтому с каждым днём температура будет повышаться. В среду и четверг +25...+27 °С по Москве. Ночью температура будет находиться в пределах +12...+14 °С в столице, а в области +11...+14 °С», — объяснил влияние антициклона Варакин.

Синоптик также добавил, что в пятницу стоит ожидать осадки с грозой.