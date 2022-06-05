Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Синоптик Варакин о погоде в Москве на неделе: в столице ожидается антициклон

, 13:20

Синоптик Варакин о погоде в Москве на неделе: в столице ожидается антициклон
Dmitrii Gusarin/Russian Look, globallookpress.com

О погоде на будущую неделю в столице рассказал синоптик Юрий Варакин в беседе с RT

Как заявил Варакин, в понедельник существенных осадков не ожидается, а температура будет «близка к норме». Максимальная температура в Москве будет достигать +23°С.

Большую часть недели, с понедельника по четверг, в Москве и области стоит ожидать антициклон, от которого будет зависеть характер погоды.

«Поэтому с каждым днём температура будет повышаться. В среду и четверг +25...+27 °С по Москве. Ночью температура будет находиться в пределах +12...+14 °С в столице, а в области +11...+14 °С», — объяснил влияние антициклона Варакин.

Синоптик также добавил, что в пятницу стоит ожидать осадки с грозой. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика

Военный стратег Минобороны Австрии Райснер: решение по поставкам тяжелого вооружения Украине было принято слишком поздно

Военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер, в беседе с Welt, высказал мнение, что решение по поставкам тяжелого вооружения Украине было принято слишком поздно, это серьезный просчет «и поэтому теперь тяжелые вооружения больше не могут вовремя доставляться на место» на территорию Украины.

В мире