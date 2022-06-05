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5 июня 2022, 11:58 Источник: Говорит Москва

Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Большинство российских пенсионеров имеют накопления к старости, но жалуются на размер пенсии. На старость регулярно откладывает каждый девятый россиянин.

По результатам опроса компании Anderida Financial Group, десять процентов участников исследования считают, что прожить на пенсию реально.

Председатель регионального отделения Союза пенсионеров РФ в Москве Игорь Корнеев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» подтвердил, что большинство людей действительно имеют накопления к старости. Корнеев отметил, что оптимальная сумма — сугубо индивидуальна для каждого, но вообще размер ежемесячных выплат пенсионерам мог бы быть больше.

Он заявил, что у людей разные потребности, некоторым достаточно 10 тысяч в месяц, чтобы прожить, кому-то миллиона не хватает.

«Как правило, конечно, человеку мало всегда на проживание. Пенсия, конечно, оставляет желать лучшего в России», - заключил Игорь Корнеев.