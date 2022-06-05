Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Большинство российских пенсионеров имеют накопления к старости, но жалуются на размер пенсии

, 11:58 Источник: Говорит Москва

Большинство российских пенсионеров имеют накопления к старости, но жалуются на размер пенсии
Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Большинство российских пенсионеров имеют накопления к старости, но жалуются на размер пенсии. На старость регулярно откладывает каждый девятый россиянин.

По результатам опроса компании Anderida Financial Group, десять процентов участников исследования считают, что прожить на пенсию реально.

Председатель регионального отделения Союза пенсионеров РФ в Москве Игорь Корнеев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» подтвердил, что большинство людей действительно имеют накопления к старости. Корнеев отметил, что оптимальная сумма — сугубо индивидуальна для каждого, но вообще размер ежемесячных выплат пенсионерам мог бы быть больше.

Он заявил, что у людей разные потребности, некоторым достаточно 10 тысяч в месяц, чтобы прожить, кому-то миллиона не хватает.

«Как правило, конечно, человеку мало всегда на проживание. Пенсия, конечно, оставляет желать лучшего в России», - заключил Игорь Корнеев.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика

Военный стратег Минобороны Австрии Райснер: решение по поставкам тяжелого вооружения Украине было принято слишком поздно

Военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер, в беседе с Welt, высказал мнение, что решение по поставкам тяжелого вооружения Украине было принято слишком поздно, это серьезный просчет «и поэтому теперь тяжелые вооружения больше не могут вовремя доставляться на место» на территорию Украины.

В мире