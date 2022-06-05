Парижский фотограф Бертран Кулик успел снять момент удара молнии в Эйфелеву башню

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5 июня 2022, 10:58

фото из соцсети

Во Франции молния ударила в Эйфелеву башню. Это происходит в среднем по пять раз. На этот раз момент удара молнии в Эйфелеву башню парижский фотограф Бертран Кулик. Он опубликовал редкое фото в своих социальных сетях. Гроза прогремела в Париже в субботу, 4 июня.

Сверкали молнии, и одна из них попала в достопримечательность Франции. Погода во французской столице вчера вечером была такая, что объявляли штормовое предупреждение. Прошёл дождь, сыпал град.

На сайте Эйфелевой башни указано, что удары молнии никоим образом не вредят конструкции сооружения и не представляют опасности для населения столицы Франции.

Бертран Кулик - 34-летний скрипач из Парижа, увлекается фотографией десять лет. Он делает уникальные снимки насекомых, используя специальный объектив для макросъемки, чтобы запечатлеть детали мелких жучков и паучков.