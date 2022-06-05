В России начал действовать закон о применении экипажем самолета спецсредств для сдерживания авиадебоширов

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5 июня 2022, 09:53

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

В России вступил в силу закон о применении экипажем самолета специальных средств для сдерживания авиадебоширов.

По этому закону командир пассажирского авиалайнера наделен правом отдавать членам экипажа распоряжение "о пресечении ими противоправных действий лиц, которые своими действиями создают угрозу безопасности полета самолета либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира экипажа, с использованием специальных средств сдерживания, которые размещены на борту".

Командир самолета также может отдавать такое распоряжение и сотрудникам службы авиационной безопасности, - сообщает АГН "Москва".

Перечень специальных средств для сдерживания авиадебоширов будет регулироваться правительством нашей страны.