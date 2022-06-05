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5 июня 2022, 09:38

Mikhail Rogozin, фото: globallookpress.com

Персональные данные — это не просто любая информация о человеке. Специалисты Игорь Терещенко и Сергей Афанасьев посоветовали, как обезопасить свои персональные данные в интернете.

Как отметили эксперты, утечку персональных данных гораздо проще предотвратить, чем устранить. Игорь Терещенко, руководитель направления правовых исследований и юридического сопровождения Центра компетенций НТИ "Технологии хранения и анализа больших данных", пояснил, что "в законе есть четкий критерий: персональными данные являются только тогда, когда они связаны с конкретным человеком". По его словам, набор из цифр номера телефона — не личная информация, а такой же набор, но с возможностью установить имя и фамилию владельца — это персональные данные, - передает RT.

Специалист пояснил, что по этой причине регистрация в интернет-сервисе по связке e-mail + пароль (без указания ФИО в личном кабинете) не защищается законодательством как конфиденциальная информация.

Сергей Афанасьев, замруководителя направления правовых исследований и юридического сопровождения Центра компетенций НТИ, обратил внимание, что при регистрации пользователь по закону имеет право не давать согласие на обработку персональных данных или отозвать его впоследствии.

Он посоветовал другой способ защиты персональных данных — это использование нескольких адресов электронной почты и номеров телефона, предназначенных специально для указания на сайтах.