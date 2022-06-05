Челябинскую телебашню подсветят в поддержку амурских тигров

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5 июня 2022, 09:18 Анна Семенова

Амурские тигры- редкие представители хищников. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pexels.com

Акция, посвященная охране природы, пройдет в нескольких городах России.

Фраза «Амурских тигров стало больше» появится сегодня, 5 июня, на Останкинской телебашне в Москве. Акция продлится три дня. К ней присоединятся несколько городов, в том числе Челябинск. На местной передающей вышке включится «тигриная» подсветка. Таким образом будет поддержан предстоящий Международный форум по сохранению амурских тигров.

В России находится один из самых редких подвидов этого красивого хищника. В 40-х годах XX века в природе насчитывалось не более 50 особей. Многочисленные принятые меры по их спасению привели к тому, что уже в 2005 году ученые сообщали о 450 амурских тиграх. Но из-за вырубки лесов и браконьерства красавцы вновь оказались под угрозой.

В 2013 году по инициативе президента Владимира Путина Русским географическим обществом был учрежден Центр «Амурский тигр». И популяция начала расти, за два года она достигла порядка 540 этих редких животных. На Международном форуме в 2022 году, он состоится в сентябре во Владивостоке, будут озвучены сегодняшние данные.

Подсветку с полосками можно увидеть на челябинской телебашне на ул.Орджоникидзе в вечернее время, очень хорошо ее видно в Горсаду им.Пушкина.