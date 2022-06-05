Опрос: россияне назвали своими самыми нелюбимыми бытовыми делами глажку белья и уборку

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5 июня 2022, 08:36

Evguenii Matveev, фото: globallookpress.com

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы составил рейтинг самых нелюбимых бытовых дел россиян.

Больше всего наши соотечественники не любят гладить. Нелюбимые работы россиян по дому также уборка жилья, мытье посуды и приготовление еды.

Гладить одежду не любят 24 процента опрошенных, передает RT со ссылкой на результаты исследования.

19% опрошенных не любят уборку, 11% — мытьё посуды, а 9% — готовку.

Согласно исследованию SuperJob, к закупке продуктов и стирке наши соотечественники относятся спокойнее: ходить в магазины и на рынки больше всего не нравится 3% опрошенных, стирать — 1%.

Эксперты также выяснили, что все домашние дела, кроме закупки продуктов, в России гораздо чаще выполняют женщины, чем мужчины. Но в последние годы мужчины стали чаще заниматься домашней работой.

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны