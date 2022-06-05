Попал в ДТП и умер смотритель кладбища «Город Ангелов» в Беслане Касполат Рамонов

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5 июня 2022, 08:08 Источник: РИА Новости

Vladimir Mayorov, фото: globallookpress.com

В Северной Осетии ушел из жизни смотритель мемориального кладбища «Город Ангелов» в Беслане Касполат Рамонов. Мужчина несколько недель назад попал в дорожно-транспортное происшествие и с травмами его госпитализировали. В больнице Касполат Рамонов скончался.

Ему было 56 лет. Сегодня Касполата Рамонова проводят в последний путь. Похороны состоятся по адресу: Алагирский район, село Верхний Бирагзанг, - передал ГТРК «Алания» со ссылкой на администрацию Правобережного района.

В Беслане на кладбище «Город Ангелов» похоронены жертвы террористического акта в школе №1. Рамонов после потери любимой дочери Марианны не смог вернуться к обычной жизни. Мужчина присматривал за могилами погибших и большую часть времени проводил на кладбище.

1 сентября 2004 года во дворе школы №1 города Беслан Северной Осетии началась стрельба. Боевики загнали в здание школы более тысячи человек и держали их там три дня. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 186 детей. Ранения получили 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.