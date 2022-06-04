Дмитрий Ковтун, которого в Британии обвиняли в смерти Александра Ливтивненко, умер от последствий ковида

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4 июня 2022, 15:28 Источник: ТАСС

Дмитрий Ковтун, Alexander Chernykh/globallook.com

Бизнесмен Дмитрий Ковтун, которого вместе с Андреем Луговым власти Британии обвиняли в отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, умер в субботу в одной из столичных клиник от последствий COVID-19, сообщил ТАСС.

Информацию о смерти Ковтуна подтвердил также заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

«Сегодня пришла скорбная новость — в результате тяжелой болезни, связанной с коронавирусной инфекцией, скоропостижно скончался мой близкий и верный друг», - сказал он ТАСС, добавив, что смерть Ковтуна стала для него тяжелой и невосполнимой утратой.

Напомним, по версии Скотланд-ярда, бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко в 2006 году в Англии был отравлен радиоактивным веществом полоний-210, который ему подмешали в чай во время встречи с Ковтуном и Луговым.