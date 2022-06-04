Латвийский публицист Эгилс Лицитис: Россия, будучи одарена сверхспособностями по превращению нефти в золото, живет в удовольствие

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

4 июня 2022, 15:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Пожалуй, одна из главных тем сегодня в Латвии – Россия! Как бы побольнее укусить мощного соседа, как нагадить у его дверей…

Намедни читаю опус-фельетон одного латвийского публициста Эгилса Лицитиса и прям удивляюсь... Статья называется – «Знатоки России снова облажались». Что происходит в Латвии? Кто-то попытался трезвым взглядом посмотреть на жизнь в РФ?

«Прославленные западноевропейские эксперты в растерянности морщат лоб, ломают головы, почему не сбылись и в очередной раз обратились в прах убедительные прогнозы о том, что Россия после 24 февраля, под могучим давлением, должна «сломаться»… Был же прогноз, что удушающая сеть санкций будет высокоэффективной: отключение банковской системы от SWIFT, дескать, станет смертельным для российской финансовой системы – у русских закончатся деньги, импортных лекарств не будет, «пайка» тоже закончится. Глубинка, конечно, вернется к «нищебродству», как 100 лет назад, и будет вынуждена питаться чефиром без сахара, поскольку еды останется только на соленый огурец. А столичные жители тоже погрязнут в бедности…

Знатоки политики утверждали, что г-н Путин после месяцев спецоперации «очнется» и увидит свой «корабль» на мели… Что касается будущего правителя Кремля, то тут мнения «знатоков» разделились – одни считали, что его «отравит» кремлевский буфетчик, другие делали «ставки» на главнокомандующего, который завернет в ковер главу РФ и отвезет в неизвестном направлении, а у более «дальновидных» была мысль – они видели Владимира Владимировича в международном суде в Гааге, и как результат – остров Св. Елены…

Ни одно из экспертных заключений не сбылось! Знатоки России снова облажались! В Москве витрины сияют яркими огнями, в магазинах полки ломятся от изобилия, кажется, что сахарная лихорадка русских перестала трясти, и даже обыватель не отказывает себе в радости – заказать в ресторации осетрину под сливочным соусом и жареного поросенка.

Аналогичным образом попали в небо одаренные «мудростью» змия и зоркостью совы эскулапы, согласно диагнозом которых состояние здоровья г-на Путина «на пределе» - русскому вождю не сможет помочь ни шаман, ни колдовство, ни народная медицина. Вопреки печальным «предсказаниям», температура неверно измерена – Владимир Владимирович на экране появляется живее всех живых, не отощал, и не спал с лица. Может, на копеечку более нервный, чем до спецоперации, но выспавшийся и бодрый.

На своем месте и спутник президента в дальних таежных походах – г-н Шойгу, которому приписали «тяжелый инфаркт»…

Россия живет в свое удовольствие! Будучи одарены сверхспособностями по превращению нефти, газа и каменного угля в золото, вопреки наложенным эмбарго, русские прогнозируют до конца года 14 миллиардов дополнительных доходов от продажи энергоресурсов на экспортных рынках.

Прибыль обеспечивают меркантильные страны, для которых важнее ценностей собственная энергетическая неуязвимость, ищущие обходные пути, чтобы сохранить непрерывность связей и продолжить сосать российскую титьку.

Среди стран Евросоюза в критическом ключе упоминают Венгрию, но "интересы" есть и у Германии, Франции, Австрии, Италии - с их президентами - "звонарями" Путин регулярно проводит педагогические, воспитательные действия. Лидеров Запада волнует стрельба по атомным станциям и возможность того, что африканцы будут голодать и снова сядут в лодки для побега, если будут блокированы поставки из украинских житниц, но это во многом - отрепетированный спектакль и книга напрасных жалоб против русского насилия».