Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

4 июня 2022, 15:11 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Уже давно не является секретом то, что в Латвии существуют двойные стандарты – в Конституции страны прописаны одни правила-законы, а в реальной жизни, увы, все иначе. В последнее время, законопроекты создаются для удобства правящей коалиции националистов…

10 мая молодой человек Александр Дубьяго развернул российский триколор и произнес короткую речь у памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, в которой выразил благодарность тем, кто в 1945-м победил нацизм. Ни развернутый российский флаг, и благодарность павшим солдатам в борьбе с фашизмом, как думали люди доброй воли, не является преступлением по латвийским законам…

Ошиблись. Сегодня Александр находится в тюрьме! Защитники попытались подать прошение о пересмотре меры пресечения – увы…

Почему же молодой человек находится в застенках? Можно ли в Латвии за российский флаг угодить под суд?

Представитель отдела по связям с общественностью Госполиции Латвии Лина Кальке заявила, что «использование флага России в Латвии само по себе не является нарушением, а триколор РФ не запрещен, но необходимо оценивать контекст, в котором человек использует флаг. В некоторых случаях его использование может привести к уголовному преследованию за «оправдание геноцида, преступлений против человечности, мира, а наказание грозит лишением свободы до пяти лет или штрафом».

А вот по мнению адвоката молодого человека Иммы Янсоне, «дело политизированное:

«В нашем случае нет оснований для возбуждения ни уголовного дела, ни даже административного дела, потому что флаг России в Латвии не запрещен. С таким же успехом можно задержать за использование русского языка».

Комментарии публициста Аллы Березовской: «Можно с уверенностью сказать, что в Латвии приняли беспрецедентное политическое и абсолютно неправое судебное решение. Демократия и правосудие в Латвии на этом закончились. Забудьте!»

А, как же законы! А они не работают для обычных людей в Латвии! Я очень хорошо помню, как в латышских СМИ после 9, 10 мая появлялись статьи и комментарии правящих, которые просто требовали наказать самым суровым образом тех, кто развернул у памятника Освободителям флаг России! Вот и результат!

А, когда на шествии за снос памятника Освободителям некий мужчина играл на барабане, на котором была здоровенная символика Третьего Рейха, то полиция спокойно проходила мимо, а он стал – «героем».

Что происходит в Латвии?

Полное возрождение правил Адольфа Гитлера – неугодных, несогласных наказать, потом «истребить»…

Как можно победить нацизм?

Невозможно потомкам латышских легионеров СС и самим эсэсовцам объяснить, что нацизм – плохо! Не поймут! Другое мышление! А Нюрнбергский процесс – не авторитет для националистов Латвии!

Есть вариант бескровно решить этот вопрос – рассказывать о шествии легионеров СС в Латвии, о нацистской символике, которая приветствуется в Латвии и находить всякие оправдания, отправлять ноты протеста в различные международные организации, требовать прекратить восхвалять тех, кто истреблял мирное население в годы ВОВ… Ввести санкции! Возможно, это и поможет. Но как мы видим, если обратиться к истории ВОВ, то только силой можно уничтожить нацизм! Мое мнение!