День открытых дверей прошел в холдинге «Вертолеты России»

Аргументы Недели → Общество 13+

4 июня 2022, 14:40 Валерий Агеев,

4 июня этого года МВЗ им. М.Л.Миля, входящий в российский вертолетостроительный холдинг «Вертолеты России», провел День открытых дверей для школьников и студентов Москвы и Московской области, работников завода, многочисленных гостей на территории Национального вертолeтного центра.

Мероприятие было организовано в рамках программы «Вертолетов России» по формированию кадрового потенциала отрасли и привлечения талантливой молодежи на предприятия холдинга.

Одна из основных задач вертолетостроителей сегодня – передать конструкторский и инженерный опыт молодым специалистам. Для этого они привлекают в отрасль молодые талантливые кадры, помогая школьникам и студентам определиться с дальнейшим обучением и будущей профессией, считают в холдинге.

Визитной карточкой МВЗ уже несколько лет является памятник лучшему в мире среднему вертолету Ми-8, окрашенному в золотой цвет. Его хорошо видно из проходящих электричек.

Учащиеся и гости побывали в музее МВЗ. Создавали этот музей однокашник и соратник М.Л. Миля Михаил Александрович Захаров и Александра Степановна Бабушкина, заведовавшая музеем более 20 лет. В настоящее время директором музея является дочь конструктора Надежда Михайловна Миль. По ее словам, за время посещения музея его посетило более 20 тыс человек.

В музее можно видеть личные вещи М.Л.Миля, мебель из его рабочего и домашнего кабинетов, Все эти предметы хранят черты личности великого конструктора.

В музее также находится обширный архив документов, неизданных научных трудов завода с грифом «Для служебного пользования». Эти наработки не потеряли актуальности в наши дни и могут быть применены при создании агрегатов вертолета с использованием новых технологических материалов.

Далее всех посетителей ждал музей истории тяжелых вертолетов, который расположен в самом грузоподъемном в мире вертолете В-12 (Ми-12). 6 августа 1969 года В-12 поднял груз в 44 205 кг на высоту 2255 м, установив мировой рекорд грузоподъёмности для вертолётов, который не побит до сих пор. Всего таких вертолётов было выпущено 2 единицы, и обе сохранились: первый находится здесь на заводе, второй в музее в Монино.

Рядом с ним находится натурная геликоптерная установка (НГУ), ставшая когда-то прототипом для отработки первого отечественного вертолета Ми-1.

На открытой стоянке были представлены образцы вертолетной техники, созданной на МВЗ им. М.Л.Миля. Это первенец ОКБ — легкий вертолет Ми-1 «Москвич», Ми-2 в окраске Аэрофлота, Ми-34С, Ми-4, Ми-6, Ми-8, Ми-24П, прототип Ми-35М, Ми-28А и Ми-26.

Отбор перспективных молодых специалистов и содействие им в построении профессиональной карьеры в холдинге является одной из приоритетных задач кадровой политики «Вертолетов России». Регулярное проведение Дней открытых дверей стало одним из кадровых инструментов, позволяющих продемонстрировать возможности работы в сфере вертолетостроения и помочь молодежи принять решение относительно будущей профессии.

Холдинг «Вертолеты России» готов предоставить перспективным молодым людям, желающим работать в вертолетостроении, возможность целевой подготовки в МАИ на бюджетном отделении с прохождением стажировок и практик на предприятиях одной из наиболее успешных промышленных отраслей России.