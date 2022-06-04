Историк из Перми открыл кожевенную мастерскую, чтобы помочь «особенным» детям

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4 июня 2022, 14:33 Источник: iz.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В прошлом году учитель истории Иван Козьминых открыл в Перми кожевенную мастерскую «Повозка», чтобы его ученики с ограниченными возможностями здоровья не остались без работы после окончания школы. Собрать деньги на часть оборудования, аренду помещения и закупку материалов помогли пользователи интернета.



Ивану Козьминых 32 года, он работает в школе-интернате, где учит кожевенному мастерству. У него есть жена и трое детей.



В мастерской Ивана, помимо специально оборудованных станков, есть зона отдыха с гантелями и приставкой, чай, кофе со сладостями и горячая еда. Туда после занятий в колледже приходят его бывшие воспитанники — дети с ограниченными возможностями здоровья, которые в прошлом году окончили девятый класс школы-интерната. Их заработок составляет в среднем около 300–500 рублей за несколько часов работы.



«Мы проводили срез по нашим выпускникам, и у нас 90% выпускников сидят дома без работы», — рассказал Козьминых о главной причине создания мастерской.



По его словам, в училищах и колледжах «особенные» дети могут получить профессию, но чаще всего с дипломами пойти им некуда. Иван подчеркнул, что «на этих людей запроса просто нет».



В школе-интернате учатся дети с расстройством аутистического спектра, синдромом Дауна, умственной отсталостью.



По образованию Иван учитель истории и сначала работал по специальности. Однако затем руководство попросило придумать тему для дополнительных занятий. Иван предложил заниматься после уроков с желающими кожевенным ремеслом, увязывая это с исторической тематикой. Позже в школе Ивану предложили написать программу для уроков технологий, дали первый из классов и предоставили пустующее помещение одной из швейных мастерских, в котором можно было бы установить станки.



Помощь внезапно пришла из интернета. О своей работе с «особенными» детьми Иван начал рассказывать на «Пикабу». Посты собрали тысячи лайков и сотни комментариев. Многие выразили желание помочь — кто-то передавал ящики с инструментами; крупные мастерские готовы были отдавать обрезки кожи, а кто-то оформлял у ребят заказы, покупая взамен сырье или еще что-то из необходимого.



Иван открыл ИП и решил создать для выпускников отдельную мастерскую, где ребята смогли бы работать после выпуска и получать зарплату. Сначала мастерская действовала на территории школы, но после трагедии, устроенной «пермским стрелком» в здании университета, в городе ужесточили требования безопасности, и стало понятно, что регулярно проводить выпускников на территорию интерната будет сложно. По словам Ивана, нашелся человек, который готов был оплатить несколько первых месяцев в новом помещении.

В новой мастерской, которая находится в жилом районе, ребята работают уже больше полугода.



Прошлым летом Иван Козьминых с помощью подписчиков решил сделать подарки своим ученикам. Каждому из них подарили простенький смартфон. Вскоре часть детей пришли с вопросом, как вставить туда симку — потому что собственного телефона до этого у них никогда не было. По словам Ивана, многие из их родителей «ведут асоциальный образ жизни», хотя исключения тоже есть.



В среднем в мастерской получают 30–50 заказов в месяц — на рюкзаки, сумки, кошельки и другие изделия из кожи. Отправляют их по всей стране, но чаще всего изделия «Повозки» попадают в Москву и Петербург.



