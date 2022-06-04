Защита добивается для рыбинского маньяка принудительного лечения

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4 июня 2022, 12:20 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: depositphotos.com

В Первый апелляционный суд общей юрисдикции было направлено уголовное дело о принудительном лечении рыбинского маньяка Виталия Молчанова. Пресс-секретарь областного суда Ольга Козлова уже сообщила об этом СМИ. Апелляционные жалобы сам преступник и его адвокат Олег Будник подали на постановление Ярославского облсуда о возвращении материалов дела генпрокурору РФ.

Напомним, что в середине апреля этого года суд на основании результатов 3-й экспертизы признал Молчанова вменяемым и вернул уголовное дело генпрокурору Игорю Краснову «для устранения препятствий его рассмотрения судом».

Препятствия состояли в том, что ГСУ СКР запрашивало у суда для Виталия Молчанова применение принудительных мер медицинского характера. Следователи пришли к выводам, что преступник изнасиловал и убил 8-летнюю и 13-летнюю дочерей своих сожительниц в 2020 году, будучи невменяемым. Как известно, невменяемые не подлежат уголовной ответственности. Однако экспертиза, на которую сослался суд, установила вменяемость рыбинского маньяка. Чтобы судить Молчанова, требуется обвинительное заключение прокуратуры, которое на невменяемых не составляется. За убийство и изнасилование двух девочек, преступнику может грозить пожизненное лишение свободы.