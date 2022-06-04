«Единая Россия» запустила проект «Качество детства»

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

4 июня 2022, 07:58 Анна Поперечная

Фото предоставлено партией «Единая Россия»

Он будет включать в себя описание всех направлений, направленных на поддержку детей и семей с детьми.

Об этом сообщила замсекретаря Генсовета партии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она подчеркнула, что в партии аккумулируют все данные, которые поступают с той или иной территории. Это касается вопросов медицины, детской инфйраструктуры, социальной защиты. «Самое главное — понять, в чем причина успеха одного региона и какие методы оттуда взять», – подчеркнула Анна Кузнецова.

Отметим, что проекты, связанные с системой мер поддержки семей с детьми, приоритетные для «Единой России», ведь с каждым годом их становится все больше.

На недавнем обращении к депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что пособие для семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, которое появилось по решению президента, уже получают около 50 тысяч семей. Его сумма составляет от 6,8 тысяч рублей до 13,7 тысяч рублей в зависимости от конкретной ситуации в каждой семье.