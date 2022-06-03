Земфира и Рената Литвинова посетили в Париже матч российской теннисистки Дарьи Касаткиной

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3 июня 2022, 21:50 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Sports.ru

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Все знают Земфиру и уж тем более Ренату Литвинову. Но не все знают, за кого эти легендарные деятели искусства ратуют и болеют в теннисе. Как известно, в этом году на теннисных турнирах не ведут статистику русских игроков. Они ведь выступают в нейтральном статусе. Зато на прошедшем матче в среду было полно представителей нашей страны. В ложе непревзойдённой Дарьи Касаткиной восседали Земфира и Рената Литвинова.

Земфира известна своей безумной любовью к спорту, а также к видеоиграм. Но теннис она считает лучшим из видов спортивного искусства. Для неё это – нечто большее, чем просто спорт. Из всех игроков она больше всего любит Роджера Федерера. По мнению Земфиры, это чуть ли не теннисное божество. И конечно же всегда находится место для Серены Уильямс, мастерством которой певица восхищается. На турниры «Большого шлема» Земфира приходила болеть за Светлану Кузнецову, а та однажды посещала концерт самой исполнительницы.

Литвинова, живущая сейчас во французской столице, тоже обожает теннисный спорт. Позавчера она написала в своём Телеграме, «Когда в Париже совпадаю с «Роллан Гаррос». Всегда хожу. Сегодня выиграла Дарья Касаткина. Вспоминаю Свету Кузнецову на её пике – выдающаяся спортсменка. Как она играла!» Чемпионка «Ролан Гаррос»-2009 Светлана Кузнецова не выступает с лета 2021 года, и сейчас посвящает свою жизнь околотеннисным проектам. А её бывший тренер как раз работает с Касаткиной, которая уже в четверг поборется с первой ракеткой планеты, Игой Швентек.