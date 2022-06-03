Водосточная сеть Москвы готова к сезонным ливням

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3 июня 2022, 19:07

Фото М. Денисова. Mos.ru

Водосточная сеть Москвы справилась со всем объемом осадков, которые выпали за сутки. Об этом телеканалу «Москва 24» сообщил начальник первого эксплуатационного гидротехнического района ГУП «Мосводосток» Николай Крепак.



«Сегодня над Москвой прошел сильный грозовой фронт. Он принес сильные осадки в виде дождя. За 30 минут выпало 16 мм осадков. Сегодня мы получили 20% среднемесячной нормы. В связи с этим наши водосточные сети получили дополнительную нагрузку. <...> За все это время мы получили одну заявку, она была связана со скоплением воды. Наша бригада оперативно среагировала. Это говорит о том, что водосточные сети были хорошо подготовлены к такой нагрузке. И сегодня наша сеть отлично справилась с обильными осадками. Водосточные сети готовы и к дальнейшим ливневым осадкам», - сказал Крепак.



Он добавил, что 300 бригад и порядка 290 единиц техники Мосводостока были готовы к ликвидации возможных скоплений воды из-за дождя.



