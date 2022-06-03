Москва и Луганск подписали декларацию об установлении побратимских связей

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3 июня 2022, 19:07

Фото пресс-службы Администрации Главы Луганской Народной Республики

Москва и Луганск стали городами-побратимами. Об этом стало известно по итогам рабочей поездки мэра Москвы Сергея Собянина в Луганск, где он провёл встречи с руководством ЛНР и Луганска.



«Город Москва окажет гуманитарную помощь в содействии восстановлению социальной, инженерной инфраструктуры двух городов - Луганска. Мы наметили совместно планы по восстановлению Луганска, созданию здесь нормальной мирной жизни. Речь идет о восстановлении школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры, газопроводов, водоводов, электрических сетей, уличной дорожной сети. Работы большие, масштабные. Но я уверен, у нас все получится совместно с правительством ЛНР, городом Луганск и при поддержке жителей", - заявил Сергей Собянин.



Администрации Москвы и Луганска выразили стремление к сотрудничеству и развитию взаимовыгодных связей в таких областях как наука и технологии, транспорт, инфраструктура, информационные технологии, социальная защита населения, здравоохранение, образование, спорт, туризм, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика.



