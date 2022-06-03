Роскомнадзор блокирует популярные VPN-сервисы

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3 июня 2022, 19:08 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Роскомнадзор пытается заблокировать популярные VPN-сервисы. В последние дни они начали работать с серьезными перебоями. На прошлой неделе действия против VPN коснулись в том числе и корпоративных соединений.



В связи с военной спецоперацией РФ на Украине блокировке подверглись СМИ и новостные агрегаторы, социальные сети Twitter, Facebook и Instagram (деятельность Meta по ведению двух последних сервисов признана экстремистской и запрещена), сайты правозащитных организаций, всего более 3 тыс. ресурсов.



Чтобы обходить ограничения доступа к ресурсам, используются VPN-сервисы.



В Роскомнадзоре заявили «Интерфаксу», что ограничивают работу VPN-сервисов, «нарушающих российское законодательство». Роскомнадзор подчеркнул, что средства обхода блокировок «признаются угрозой».



Создатели Proton VPN сообщили, что провайдеры в России могут мешать VPN-соединениям. Proton VPN блокировался провайдерами, у которых установлены технические средства противодействия угрозам (ТСПУ, фильтруют интернет-трафик по закону «о суверенном рунете»). Ограничения накладываются на адрес, с которого загружается список серверов. Возникали проблемы и с работой других сервисов: NordVPN, Lantern, Outline VPN.



Сервисы VPN пытаются сохранить клиентов в России, несмотря на санкции: разработчики Windscribe и Browsec открыли возможность оплачивать подписку из России. Несмотря на запреты работу продолжили практически все сервисы, кроме Opera VPN, встроенного в браузер Opera: разработчики отключили его для пользователей из РФ.



Сейчас Роскомнадзор блокирует VPN-сервисы, использующие протоколы OpenVPN и WireGuard, отметил гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян: «С помощью ТСПУ ведомство пробует различные методы, учится различать модификации протоколов и блокировать VPN-сервисы не целиком, а точечно».



По словам эксперта, если блокировать VPN-сервисы целиком, это приведет к сбоям в работе ресурсов в российском сегменте сети: «VPN используется в том числе и для рабочих коммуникаций — например, в банковской сфере».



