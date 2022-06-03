Глава Северной Осетии Меняйло задекларировал доход больший чем все остальные руководители северокавказских республик вместе взятые

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3 июня 2022, 18:43 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rbc.ru

Главой российского региона с самым большим задекларированным доходом стал губернатор Московской области – Андрей Воробьёв. В прошлом году, по сведениям экспертов, он заработал 253.8 млн рублей. Это в три раза больше, чем в 2020 году. По итогам 2020 года господин Воробьёв был третьим в рейтинге. Впереди стояли глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель Марий Эл Александр Евстифеев.

Согласно данным из декларации 2021 года, у Андрея Воробьёва по-прежнему нет транспортных средств и недвижимости, но один из его несовершеннолетних детей владеет квартирой площадью 195 квадратных метров. Глава Московской области не первый раз лидирует в списке самых зарабатывающих губернаторов РФ. Последний раз он был на этой позиции 5 лет назад, когда задекларировал 97.9 млн рублей за 2016 год. Доход губернатора резко вырос в основном из-за активов, находящихся в доверительном управлении. Аналитики подчеркнули, что инвестиционный портфель сформирован из исключительно российских финансовых инструментов.

На втором месте в списке самых богатых губернаторов РФ стоит глава Алтайского края Виктор Томенко с доходом более 85 млн рублей. В этом списке он находится впервые. Третье же место досталось руководителю Северной Осетии, Сергею Меняйло. В 2021 году он получил более 70 млн рублей, что превышает совокупный доход глав остальных шести республик Северного Кавказа.