Актер Андрис Лиелайс продолжает поносить россиян из Латвии

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3 июня 2022, 18:36 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Андрис Лиелайс

При любых нестандартных обстоятельствах характер человека проявляется по полной программе – склочный или спокойный, мелочный или открытый… У сбежавшего из Москвы латышского актера Андриса Лиелайса черты характера проявились во всей красе – едва «приземлив» свой зад в Латвии, так моментально начал поносить через местные СМИ россиян. Оказывается, прожив 40 лет в России, страдалиц Лиелайс не видел ничего хорошего от людей…

Как же примитивно и смешно выглядят потуги актера Андриса Лиелайса «сделать» из себя значимую фигуру - оказывается, российские секретные службы ночи не спали, а все «охотились» за неуемным латышом! А он все же изловчился и без необходимых документов просочился в Латвию! «Победил» латышский «агент ОО7» и российские спецслужбы, и пограничников Беларуси! Знай наших! Что там Джеймс Бонд – тут «латышеский Лачплесис-Лелайс»!

А далее, как водится – прямехонько на местное ТВ, радио и прочие издания! И давай рассказывать о себе, разумеется, любимом – мол, вырвался из «ненавистной» России и теперь встречайте меня со всеми благами, медалями, деньгами, должностями, в Латвии! Я это заслужил! Вот, дулю показал России – она такого точно не переживет!

Окститесь, г-н ненародный, Россия и не вспомнит о вас через пару дней, потому, как и вспоминать нечего! Да и врать уж перестаньте! Еже ли бы вы были до надобности секретным службам России, то ползком точно бы не сдернули в Латвию, да и в общественных уборных тоже не отсиделись бы… Впрочем, вокзальные туалеты, по моему мнению и степени вашего актерского «дарования», самое подходящее для вас место для «передержки»… Сейчас поймете…

Итак, прибыв в столицу Латвии, наш «латышеский герой» посеменил на ТВ, где начал рассуждать о… туалетной бумаге и о попе…

Совершенно серьезно!

Знаток всего русского дал комментарии о России латышскому народу:

«Русские признают только две нации, с которыми у них была жесткая война – Германию и Финляндию. Все остальные не имеют права жить на их земле! Русские считают, что как только у Америки не будет туалетной бумаги, она уже не сможет воевать, а русские смогут вытирать зад хоть пальцем. Россияне считают это не поражением, а приобретением. Русские готовы служить, отдавать последнюю рубашку, если они убеждены, что это в их интересах. Неудобства они считают честью!»

А далее, великий «политик» г-н Лиелайс стал рассуждать о Германии и России:

«Германия – самый большой враг, а сегодня самый большой друг России, потому что кто еще платит России миллиарды евро в день за газ, как ни Германия? Взаимное притяжение между Россией и Германией очень интересное».

Вона как! «Латышеский» актер, который метит в политики не знает, что не только Германия, как говорят истинные латыши, «испрашивает» газ, нефть и прочее, прочее у России! Да и вступать с Россией в конфликт Германия не хочет – помнит 1945 год!

Куда уж до большой политики нашему местечковому герою – уж лучше о нужниках общественных поговорим…

Интересно, а с кем же общался товарищ, на первый взгляд «сурьезной» наружности, что сделал такое умозаключение – мол, «зад пальцем вытирают»? Поди, о себе болезный рассказывал! Оно и понятно, экономил на гигиене… Лично у меня нет таких знакомых… Все люди достойные, приличные!

А если серьезно, то сколько желчи и ненависти в этом человеке! Как же он мечтает, чтобы Россия «согнулась». А Россия горит неоновыми огнями, сияют звезды на Красной площади, полки магазинов забиты продуктами, театры дают спектакли, да и бензин не по 4 евро, как в Латвии! Зависть берет охламона, прости, Господи!

А насчет служить… Так россияне всегда служили своей Родине! Служили, а не прислуживали!

Кстати, жена актера осталась в Москве… Интересно… Еже ли что, то кинется наш герой «взад», произведет брачный крик павиана – «Там супруга моя! Не рушьте семью! Пустите!»

Так может и пустить? И должность дать в уборной Рижского вокзала, чтобы приезжающим и уезжающим задницы, простите, подтирал! Как думаете?